Motociclista morre em acidente na SP-304, em Americana, na madrugada deste sábado

Polícia Militar Rodoviária - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um homem de 38 anos, identificado como Gerson Soares da Silva, morreu na madrugada deste sábado (12), após um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. O acidente ocorreu no km 130, próximo à saída da Rua Iacanga, no sentido Anhanguera (SP-330), e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A vítima, que era proprietária de uma loja especializada em assistência técnica de celulares e eletrônicos, estava parada entre a margem da pista para o canteiro central e a faixa da esquerda, em uma moto Honda 160 cilindradas. Gerson foi atropelado por uma Volkswagen Saveiro que trafegava pela via.

De acordo com boletim de ocorrência, o motorista do utilitário viu a vítima parada na via, mas não houve tempo para desviar. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu a ocorrência e o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou ingestão de álcool.

A Polícia Civil informou que tentou contato por telefone com possíveis familiares do motociclista, mas não foram encontrados. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).