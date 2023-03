Motociclista morre em acidente na SP-304, em Americana

Um motociclista de 26 anos, identificado como Vinicius Tavares Bitencourt, morreu em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana na madrugada desta terça-feira (7).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 3h30, no km 123 da SP-304, sentido Rodovia Anhanguera, nas proximidades do aeroporto municipal. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Fun 160.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a companhia foi chamada por motoristas que passaram pelo local e viram o corpo de Vinicius caído ao chão.

Ao chegarem na rodovia, os militares rodoviários encontraram o corpo do motociclista no acostamento e com marcas de atropelamento. A moto estava próxima e com diversos estragos e peças caídas ao solo.

Moto que era conduzida por Vinicius – Foto: Reprodução

Testemunhas relataram aos policiais que tinham tirado o corpo de Vinicius da rodovia para evitar novos atropelamentos.

Peritos também atenderam a ocorrência e, após coleta de dados, o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e a moto, destinada ao pátio municipal de veículos.

Não há informações sobre o que possa ter ocasionado a queda de Vinicius e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana. As causas do acidente serão investigadas pelo 3° DP (Distrito Policial).