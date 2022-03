Motociclista morre em acidente na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade

Mário Celso de Carvalho Procopio, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital, na manhã desta quinta-feira

O motociclista Mário Celso de Carvalho Procopio, de 33 anos, morreu após bater sua moto contra um carro na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terramérica, no final da manhã desta quinta-feira (24), em Americana.

Acidente ocorreu no final da manhã desta quinta; no destaque, a vítima, Mário Celso de Carvalho Procopio – Foto: Corpo de Bombeiros e Reprodução

A vítima, que trabalhava como motoboy, chegou a receber atendimento médico do Corpo de Bombeiros no local da ocorrência, mas não resistiu e morreu a caminho do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista do veículo não teve ferimentos graves.

Segundo testemunhas, Mário Celso teria avançado a parada obrigatória da Rua Professora Zulmira Rameh Saab e colidido com o veículo, que transitava pela Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no sentido Avenida Gioconda Cibin.

Mário Celso de Carvalho deixa esposa e uma filha.