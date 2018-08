Polícia identifica vítima de acidente na Avenida Europa

Foto: Divulgação

Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (29), na Avenida Europa, no cruzamento com a Rua Itália, no bairro Jardim Paulistano, em Americana.

O acidente ocorreu por volta das 16h30. A vítima, Claudinei de Oliveira Rodrigues, de 43 anos, morreu no local.

Segundo testemunhas, o motociclista vinha pela Avenida Europa, no sentido bairro, quando um caminhão no mesmo sentido, virou à esquerda e colidiu com a moto. Na sequência, o motociclista foi atropelado.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve o local. A Gama (Guarda Municipal de Americana) orientou o trânsito, que ficou interditado até a retirada do corpo, que ocorreu por volta das 18h40.

Até o momento não há informações sobre o sepultamento.