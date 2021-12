Motociclista morre em acidente na Anhanguera em Americana

Acidente ocorreu na Rodovia Anhanguera, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Um motociclista morreu no fim da manhã desta quarta-feira (22) após bater na traseira de um carro no km 128 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. A vítima foi identificada como Luis Antonio Bento de Oliveira, de 53 anos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Luis Antonio estava em uma moto Honda CG Titan e bateu na traseira de um Honda Civic, por volta de 11h40, quando o trânsito no trecho ficou lento. O motociclista morreu no local, que fica próximo ao acesso da Avenida Nicola João Abdalla.

Segundo informações da CCR Autoban, concessionária da rodovia, uma faixa da Anhanguera, no sentido capital, foi interditada. A perícia foi acionada e a ocorrência seguia em atendimento até por volta de 12h30.

Estatísticas

Entre janeiro e novembro deste ano, Americana registrou 27 acidentes que terminaram em morte, segundo dados do Infosiga, plataforma do governo estadual. Este número já é maior do que o registrado nos anos de 2018, 2019 e 2020.