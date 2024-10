Motociclista morre em acidente de trânsito na SP-304, em Americana

Um motociclista identificado como João Pedro Ferreira, de 19 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira (17) após acidente na altura do km 127 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. O caso ocorreu por volta das 13h, próximo ao acesso à Rua Dom Pedro II.

Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Entretanto, não resistiu. A morte foi confirmada pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) e pelo hospital.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível afirmar as circunstâncias do acidente. As autoridades alegam que, quando chegaram ao local, a moto e a vítima estavam caídas na via, sem nenhum outro veículo que poderia estar envolvido.

Já no local foi constatada parada cardiorrespiratória. Após o atendimento, foram acionadas equipes da PMR e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). O trânsito ficou lento no trecho do acidente, mas a via já foi liberada.