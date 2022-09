Motociclista morre após ser fechado por veículo na Avenida Campos Sales

Um motociclista identificado como Robson Dante Abrantes, de 42 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (23) após um acidente na Avenida Campos Sales, no Centro, em Americana. Ele teria sido fechado por um veículo. O caso aconteceu por volta das 17 horas, mas só foi registrado na delegacia próximo das 21 horas.

A companheira da vítima, de 45 anos, declarou que às 18 horas foi comunicada por uma funcionária do marido que ele havia sofrido um acidente.

De acordo com relatos de testemunhas, Robson seguia pela avenida com uma moto CG 150 Titan quando teria sido fechado por um veículo de características desconhecidas na altura do número 550. Ele teria perdido o controle da motocicleta e caído.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas chegou sem vida à unidade. O boletim de ocorrência registrado na delegacia não traz informações sobre o veículo que teria provocado o acidente, bem como não informa se o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Robson morava em Santa Bárbara d’Oeste e o corpo seria sepultado na cidade de Araraquara.