Motociclista morre após bater em defensa metálica na Rodovia Anhanguera, em Americana

Trecho da Rodovia Anhanguera, em Americana - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Um motociclista de 42 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na altura do quilômetro 129, no sentido capital, próximo à região do bairro Antônio Zanaga.

A vítima foi identificada como João Paulo Cordeiro. Ele chegou a ser atendido por socorristas da Autoban, concessionária responsável pela rodovia, foi levado para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu.

João Paulo pilotava uma moto Yamaha XTZ. Ele teria perdido o controle do veículo e acabou batendo contra uma defensa metálica da rodovia, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária.

Acidentes em queda

Conforme o LIBERAL revelou nesta quinta-feira (20), o número de vítimas que morreram em acidentes de trânsito no primeiro semestre em Americana teve queda pelo segundo ano seguido, de acordo com os dados do Infosiga divulgados nesta quarta-feira.

Os óbitos já haviam caído de 19 para 14 entre 2021 e 2022. Entre o ano passado e 2023, a redução foi de 14 para 9.