Motociclista morre após bater de frente com carro no Jardim Boer

Um motociclista morreu após bater de frente com um Ford Ka, na Avenida Unitika, no Jardim Boer, em Americana, no início da tarde desta segunda-feira (5). Ele chegou a ser socorrido pelo resgate ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na mesma cidade, mas não resistiu. O motorista do carro saiu ileso.

Os policiais militares isolaram um trecho da avenida até que fosse realizada a perícia pelo IC (Instituto de Criminalística) de Americana e que os veículos fossem retirados.

Motocicleta caída após o acidente nesta segunda-feira – Foto: Divulgação

O acidente aconteceu na rotatória com a Rua João Santarosa. A vítima foi socorrida em estado grave pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros levada ao hospital, mas morreu enquanto recebia atendimento médico.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico que vai apurar a causa da morte e somente depois será liberado aos familiares.

O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado como homicídio culposo em direção de veículo automotor. O motorista do carro foi liberado após prestar depoimento e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

Mortes no trânsito

O número de mortes causadas por acidentes no trânsito aumentou 40% em Americana e Santa Bárbara d’Oeste no primeiro semestre deste ano. Segundo dados do Infosiga, fornecidos pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito), os óbitos em ambos os municípios saltaram de dez, nos primeiros seis meses de 2023, para 14, no mesmo período de 2024.

Em Americana, por exemplo, todas as 14 vítimas eram homens, sendo que a faixa etária com mais mortes foi de 40 a 44 anos, com sete. Além disso, metade das mortes no primeiro semestre foi de condutores de motocicletas, enquanto 71,4% do total de óbitos foi de quem estava dirigindo – independentemente do veículo.