Motociclista morre após atropelar animal e cair na Anhanguera, em Americana

O motociclista Alex Fernando da Silva de Souza, de 45 anos, morreu na noite de segunda-feira (1º), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, após atropelar um animal que invadiu a pista e sofrer uma queda.

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), registradas no boletim de ocorrência, por volta de 19h30, Alex seguia com sua moto, uma Honda CG Titan, pela Anhanguera, no sentido capital, quando, no quilômetro 120, na região da Praia Azul, em Americana, um animal invadiu a pista e ele não conseguiu desviar.

Com o atropelamento, o homem caiu da moto. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da CCR AutoBAn, concessionária administradora da rodovia, e foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na mesma cidade do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois das 21h.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão no município.