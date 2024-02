Motociclista morre após acidente na Rodovia Anhanguera, em Americana

Um motociclista de 23 anos morreu após ser encontrado em uma vegetação às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), no quilômetro 126, em Americana, no sentido capital, na manhã desta terça-feira (13). Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que a vítima, identificada como Hyttallo Yuri dos Santos, possivelmente caiu da motocicleta, que foi localizada a dez metros do corpo.

Hyttallo Yuri dos Santos tinha 23 anos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com a polícia, um funcionário da concessionária AutoBAn, que administra a rodovia, foi avisado por um andarilho sobre uma motocicleta tombada no mato, às margens do acostamento, pouco antes das 9h.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao se aproximar do local indicado, o funcionário localizou a moto e o rapaz. Uma ambulância da própria concessionária realizou o socorro ao hospital, mas Hyttallo não resistiu.

Familiares relataram à polícia que o rapaz tinha trabalhado a noite toda como porteiro de um condomínio.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base da Polícia Militar Rodoviária de Americana, disse que não foi possível constatar as circunstâncias do ocorrido, mas que, aparentemente, a moto da vítima não colidiu com outro veículo.

“Existe o indício de que ele usava o capacete, mas, por algum motivo ou falta de ajuste, acabou saindo, pois a vítima tinha um ferimento grave na cabeça”, relata o comandante. As causas do acidente serão apuradas posteriormente pela Polícia Civil.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Segundo acidente fatal no Carnaval

Este é o segundo acidente fatal no feriado de Carnaval em Americana. Na madrugada do domingo (11), um homem de 40 anos, identificado como Virlei Conte, morreu após se envolver em um capotamento no quilômetro 126 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao Jardim Recanto, em Americana, no sentido a Piracicaba.

O Chevrolet Vectra conduzido por ele chegou a atravessar o guard rail de metal e, como o condutor não usava cinto de segurança, foi arremessado do próprio carro. Ele estava sozinho no automóvel.