Motociclista morre após acidente na Estrada Ivo Macris, em Americana

Raimundo José de Lima, de 44 anos, caiu da motocicleta em uma rotatória da via e não resistiu aos ferimentos

Raimundo caiu em uma rotatória da via, foi socorrido ao Hospital Municipal de Paulínia, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação - Gama

Um homem de 44 anos morreu na noite deste domingo (3), na Estrada Municipal Ivo Macris, em Americana, após cair de sua motocicleta em uma rotatória. Ele foi socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima, identificada como Raimundo José de Lima, era moradora de Paulínia e voltava para sua casa após visitar o irmão, que mora no bairro Monte Verde, em Americana.

Segundo informações da Gama (Guarda Civil Municipal) de Americana, os guardas foram acionados por volta de 19h30 para atender um acidente de trânsito. Ao chegarem no local, foram informados que a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Paulínia.

Os patrulheiros foram até unidade de saúde, onde receberam a informação de que Raimundo deu entrada na emergência com parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a guarda, o acidente aconteceu na segunda rotatória da estrada, sentido Paulínia. Os patrulheiros informaram que provavelmente Raimundo teria perdido o controle da direção, passado sobre um gramado antes de cair..

Peritos estiveram presentes e um boletim de ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no plantão policial de Americana. As causas do acidente serão investigadas.