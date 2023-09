Motociclista fica ferido em estado grave após bater em carro em Americana

Um motociclista de 33 anos ficou ferido em estado grave, após bater no retrovisor de um Fiat Uno no cruzamento da descida do Viaduto João Batista Romano com a Avenida Bandeirantes, no bairro Machadinho, em Americana, no fim da tarde desta sexta-feira (1º).

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, no bairro Machadinho – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

A vítima foi socorrida pelo resgate dos bombeiros com ferimento na cabeça e foi levada ao Hospital Waldemar Tebaldi, em Americana, onde permanecia internada até a publicação desta matéria.

O patrulheiro da Gama (Guarda Municipal de Americana) Roberto Carvalho disse que, por volta das 17h30, foi avisado sobre o acidente e, quando chegou ao local, encontrou o motociclista, que recebia os primeiros atendimentos.

“As circunstâncias do acidente serão apuradas depois, pois quando chegamos o acidente já tinha acontecido”, afirmou o patrulheiro.

A motorista do carro, que pediu para ter a identidade preservada, disse que não viu o motociclista. “Estava dirigindo normalmente, quando ouvi um barulho e percebi que o rapaz bateu no meu retrovisor”, relatou a condutora.