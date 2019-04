Motociclista fica ferido após colidir em carro da DIG

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e um Honda City no começo da tarde desta quarta-feira (17) no Viaduto Afonso Pansan, bairro Jardim Brasil, em Americana. O acidente causou congestionamento nas imediações e dificultou o acesso ao viaduto do bairro Antonio Zanaga.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 12h51. O motociclista caiu no chão depois de bater na lateral do Honda e em seguida na lateral do veículo da Polícia Civil.

O homem, que não teve nome e idade divulgados, fraturou a perna esquerda, mas estava “consciente e orientando”, segundo os bombeiros. Ele foi socorrido ao Hospital da Unimed.