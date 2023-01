Motociclista fica ferido após acidente na Av. Nicolau João Abdalla, em Americana

Homem passaria por exame de raio X no Hospital Municipal – Foto: Ronaldo Britto

Um motociclista se feriu na manhã deste domingo (15) após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Nicolau João Abdalla, no viaduto de acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. Os dois veículos bateram de frente e a vítima precisou ser socorrida ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com a PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência, por volta de 11h15, o motociclista e o motorista do carro estavam sob o viaduto em direções opostas e, em determinado momento, um deles teria invadido a faixa contrária. Com isso, eles acabaram colidindo frontalmente. Não há, até o momento, a confirmação de qual dos dois condutores invadiu a via do outro.

Por conta da batida, o motociclista caiu ao chão e foi socorrido ao HM para a realização de exame de raio X. O caso foi atendido pela 1° Companhia da PM, que informou que a vítima não sofreu ferimentos graves.