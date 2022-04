Motociclista enrosca pescoço em fio e morre atropelada em Americana

Uma motociclista de 42 anos, identificada como Aline Brejão, moradora do Jardim Alvorada em Americana, morreu na tarde desta terça-feira (12), ao enroscar o pescoço em um fio de internet na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que estava pendurado sobre a via. Ela foi atropelada por uma caminhonete na sequência.

Aline Bejão foi atropelada por uma caminhonete – Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com informações de testemunhas e da Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, um caminhão de porte grande passou pela avenida, na altura do número 1.800, sentido SP-304, e enroscou o baú nos fios.

O funcionário de uma loja de serviços automotivos no local empurrou os fios com um rodo. No entanto, na sequência, um outro caminhão, um pouco menor, passou pelo fio que ficou suspenso sobre a avenida. Neste momento, o funcionário teria entrado na loja para pegar uma ferramenta para cortar o cabo, quando Aline passou com sua moto Yamaha Neo, não viu o fio, enroscou o pescoço e caiu na via.

Vítima foi socorrida ao HM, mas chegou sem vida à unidade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O motorista de uma caminhonete Dodge Ram, que vinha logo atrás, acabou atropelando a motociclista. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, que fica a poucos metros do local do acidente, mas deu entrada na unidade já sem vida, de acordo com informações da Prefeitura de Americana.

“Esse problema [dos fios pendurados] perdura há anos. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a fiação cai. Sempre acontece de passar caminhão muito alto e enroscar nos fios de telefone e internet. Alguém precisa fazer alguma coisa”, comentou a microempresária Keila Duquini, de 38 anos, dona da empresa cujo funcionário tentou retirar os fios da via.

O LIBERAL esteve no local e constatou que a fiação pertence à empresa de internet Desktop, o que foi confirmado pela Gama.

Dona de empresa ao lado do local do acidente diz que problema com fiação é recorrente – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em nota, a assessoria de imprensa da Desktop informou que a empresa obedece a altura determinada pela companhia de energia, dona dos postes.

“Porém, para agir de maneira preventiva, a empresa possui um plano de monitoramento, que prevê manutenções de campo periódicas de aferição de altura nos postes. A empresa ressalta que a situação também envolve questões relativas ao tráfego de caminhões na região e é necessário averiguar se estes motoristas obedecem a regulamentação em relação à altura da carga para que acidentes como este sejam evitados”, afirmou a Desktop ao LIBERAL.