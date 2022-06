Mulher é socorrida após acidente na Avenida da Saudade, em Americana

Uma mulher de 71 anos foi socorrida após dois carros se chocarem no cruzamento das avenidas da Saudade e Nossa Senhora de Fátima, em Americana, na tarde desta quarta-feira (22). Ela sofreu ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, a motociclista teve apenas ferimentos leves – Foto: Leonardo Servilha

Um dos veículos tombou após a batida, mas já tinha sido desvirado quando os bombeiros chegaram ao local, de acordo com a corporação.

A equipe levou a idosa, que estava como passageira em um dos automóveis, para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Apenas ela se feriu. A vítima sentida dores no peito devido ao cinto de segurança, conforme informou a Gama (Guarda Municipal de Americana), que também atendeu a ocorrência.

O caso aconteceu por volta das 15 horas. O Corpo de Bombeiros e a Gama não souberam informar as circunstâncias do acidente. Em depoimento, os dois motoristas disseram ter avançado com o sinal verde no cruzamento.

Diferente do que tinha sido noticiado anteriormente com base em informações do Corpo de Bombeiros, a batida foi entre dois carros e não envolveu uma motocicleta.