Motoboys reclamam da falta de tolerância na Área Azul

Presidente da Associação dos Motoboys de Americana, Ralph Alves diz que a Área Azul tem afetado a renda dos motociclistas profissionais que trabalham com entrega.

Como não há tolerância para estacionar de graça, cada vez que vão a locais com Área Azul, os motoboys precisam desembolsar R$ 1. “A gente vive com medo de tomar multa.”

O presidente da associação diz que os motociclistas têm sempre pagado a tarifa mínima de R$ 1, mesmo que parem por poucos minutos.

Ralph diz que motociclistas vão participar de audiência pública sobre o tema, dia 11 de março, na Câmara de Americana, e pretendem expor seus problemas para que haja mudanças, como criação de um período de tolerância. Se não houver alterações, ele diz que o grupo não descarta acionar a Justiça.

Mais críticas

Além dos motoboys, o sistema de Área Azul tem gerado críticas por parte de comerciantes, idosos e portadores de deficiência. O presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Dimas Zulian, afirmou que a associação não foi consultada sobre o novo modelo de Área Azul que foi implantando na cidade.

A Prefeitura de Americana pediu à Estapar aperfeiçoamentos na nova Área Azul, mas não revelou o teor das melhorias sugeridas. Na última sexta-feira, membros do Executivo e da empresa se reuniram para discutir o assunto. O governo diz que só vai divulgar algo depois que as questões estiverem definidas e com prazo estipulado.