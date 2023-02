Motoboys fazem ato após sepultamento de vítima de acidente

O velório e sepultamento do calibrador Marcos Roberto de Barros, de 38 anos, morto na sexta-feira (17), após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão proibida no Centro de Americana, foi marcado por comoção. Um grupo de motoboys fez um ato em homenagem à vítima, pedindo por justiça. A família de Marcos fez um apelo por testemunhas e imagens do acidente.

Marcos foi sepultado na manhã deste domingo (19), no Cemitério da Saudade, em Americana. Na sequência, foi realizada um motociata em protesto à morte dele, que já foi motoboy. Irmão da vítima, o motoboy Marcelo Bernardo de Barros contou que a mobilização foi iniciativa de amigos que ficaram indignados com o acidente.

“Acabou com a vida de uma família. Ele deixou duas crianças, uma de três e outra de sete. Cheguei no velório, o mais velho estava aos berros, vai precisar de muito apoio. Era trabalhador, um cara honesto, dedicado aos filhos. Uma pessoa que vai deixar saudades, no momento a gente nem dimensiona ainda. Faz dois dias que não como, gostava muito do meu irmão”, declarou Marcelo em entrevista ao LIBERAL.

A mãe de Marcos dele sofreu um infarto após saber da notícia. Ela saiu do hospital apenas para acompanhar o velório e vai passar por um cateterismo nesta segunda-feira (20).

O CASO

Funcionário da Accell Solutions, em Americana, Marcos havia cortado o dedo na sexta-feira e, ao encerrar o expediente, foi até o Hospital Unimed em busca de atendimento. Ele estava voltando para casa quando foi atingido por um caminhão no cruzamento entre as ruas Rio Branco e Fernando Camargo, no Centro de Americana.

O motorista de um caminhão que transportava bebidas fez uma conversão irregular e acertou a moto onde Marcos estava. Com o impacto, ele foi parar embaixo do caminhão. Marcos chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas morreu na unidade.

O motorista não era habilitado na categoria D, específica para esse tipo de veículo. No local do acidente, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Já no plantão policial, ele aceitou fazer o exame de sangue.

Os irmãos Anderson Manoel de Souza Silva, Marcelo Bernardo de Barros e Joseane de Souza Silva fazem apelo por testemunhas do acidente – Foto:

Irmã da vítima, Joseane de Souza Silva trabalha perto do local do acidente. Na sexta-feira, ela estava encerrando o expediente quando viu a movimentação. “Eu nem sabia ainda que era meu irmão e fiquei indignada. Não vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas quero que a justiça seja feita”, disse.

O caso foi registrado como homicídio culposo e dirigir sem habilitação. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista alegou que não observou que a conversão era proibida e acabou acertando Marcos. Após dar o depoimento, ele foi liberado. Segundo o boletim de ocorrência, ele não ficou preso, pois não fugiu do local do acidente.

No entanto, os familiares afirmam que há informações desencontradas. Por isso, eles fizeram um apelo a quem testemunhou ou fez imagens do acidente, para que possam entender as circunstâncias da morte de Marcos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.