Motoboy morre após bater em árvore na Avenida Bandeirantes

Um motoboy de 24 anos morreu após possivelmente ter sofrido um acidente na noite desta quinta-feira (14) na Avenida Bandeirantes, no Loteamento Industrial Machadinho, em Americana.

Segundo o LIBERAL apurou, Francisley Fernandes Gonçalves pilotava a motocicleta e, por causas desconhecidas, bateu o veículo contra uma árvore na avenida, nas proximidades do número 3.700.

De acordo com relatos do cunhado da vítima no registro policial, um homem ligou para sua prima, disse que era policial e informou que o motoboy tinha sofrido um acidente, estava caído ao chão e precisava de socorro.

O cunhado então se dirigiu ao local e lá encontrou o familiar caído a cinco metros da moto. Em seguida o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e Francisley levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde o óbito foi constatado.

O cunhado da vítima afirmou ainda que não tinha detalhes sobre as causas do acidente, uma vez que não havia testemunhas do fato. Ele também explicou que não anotou o nome ou telefone da pessoa que entrou em contato com a família para informar o ocorrido.

O caso foi registrado na delegacia de Americana como morte suspeita e será investigado. O velório de Francisley será no Cemitério Parque dos Lírios, a partir das 14h.