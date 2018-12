Motoboy internado há 33 dias morre no HM de Americana

O motoboy Alexandre Borges Machado, de 46 anos, morreu nesta quinta-feira (29) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após ficar 33 dias internado. Ele deu entrada na unidade de saúde com politraumatismo em consequência de um acidente de trânsito. A vítima será sepultada hoje às 18h, no Cemitério Parque Gramado.

De acordo com a Prefeitura de Americana, Alexandre deu entrada na emergência do HM (Hospital Municipal) no dia 26 de outubro. A vítima estava de moto quando foi atingida por um veículo Uno que perdeu o controle. O condutor do carro confessou ter ingerido bebida alcoólica e, na ocasião do acidente, forneceu sangue para realização de exame e foi liberado.

PROTESTO

Um grupo de motoboys realiza, nesta quinta-feira, um protesto pela morte de Alexandre. Houve uma concentração na Avenida da Amizade e eles devem seguir até o Viaduto Centenário.