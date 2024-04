Motoboy fica com pescoço ferido após enroscar em cabo de telefonia em Americana

Vítima se enroscou no fio arrancado por um caminhão; motorista fugiu sem prestar socorro e polícia apura o caso

Um motociclista ficou ferido no pescoço após se enroscar em um cabo de telefonia que foi arrancado por um caminhão, por volta das 21h de quarta-feira (3), na Avenida Campos Sales, no Frezzarin, em Americana.

O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. A placa do veículo foi anotada por um motoboy e a Polícia Civil apura o caso.

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira – Foto: Reprodução / Instagram

O motociclista transitava no sentido Santa Bárbara d’Oeste, quando se enrolou no fio e caiu ao chão. Os bombeiros levaram o rapaz ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde ele passou por atendimento e já teve alta médica.

Apesar do boletim de ocorrência ainda não ter sido registrado na delegacia, a Polícia Civil já começou a investigação para identificar o motorista do caminhão. No entanto, até a publicação desta matéria, o condutor ainda não tinha sido identificado.

O acidente foi comentado em um grupo de WhatsApp de motoboys de Americana. Um áudio que teria sido gravado pela esposa da vítima informava que a lesão no pescoço não foi profunda, mas que o homem sofreu algumas escoriações no corpo devido à queda.