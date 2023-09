Motoboy é preso após tentar aplicar golpe em idosa no dia do seu aniversário

Para agradecer aos policiais, a idosa levou um bolo até a sede da DIG e comemorou seu aniversário de 82 anos junto com os agentes

Estelionatário pretencia tomar dinheiro da idosa no momento em que ela passasse o cartão em uma das maquininhas apreendidas - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um motoboy de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (20), em Americana, após tentar aplicar um golpe em uma idosa de 82 anos no dia do seu aniversário.

De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), uma moradora do Cariobinha recebeu mensagens por WhatsApp, nas quais uma mulher se identificou como sendo funcionária de uma floricultura. Ela relatou à idosa que tinha uma encomenda para entregar pelo dia do seu aniversário.

A golpista explicou para a vítima que, para receber a encomenda, ela deveria pagar no cartão de débito ou crédito, apenas a taxa de entrega do motoboy, no valor de R$ 6,50.

Desconfiada, a idosa alertou seus familiares que acionaram os agentes da DIG.

Os policiais foram até o local e esperaram na portaria do condomínio até a chegada do motoboy. Ele trazia consigo duas sacolas de chocolate e uma máquina de cartão. O jovem, ao ver os agentes, tentou fugir, mas foi detido.

Levado à sede da DIG, o motoboy confessou que tinha a intenção de enganar a idosa e subtrair dinheiro quando ela fosse passar o cartão na maquininha. Ele foi autuado em flagrante por estelionato e associação criminosa e a moto utilizada foi apreendida.

Aniversário na delegacia

Idosa levou um bolo para comemorar seu aniversário com os agentes que atenderam a ocorrência – Foto: Divulgação / Polícia Civil

Como era dia do seu aniversário, a idosa levou um bolo até a sede da DIG, para comemorar com os policiais civis a data e também para agradecer a ação dos agentes, que resultou na prisão do criminoso que queria enganá-la.

“Apesar do trabalho árduo na atividade policial, momentos como o de hoje, ficam marcados por toda a vida, tanto dos policiais quanto da vítima. ”, relata o delegado titular da DIG, Lúcio Antônio Petrocelli.