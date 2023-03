Motivo de preocupação entre pacientes, hemodiálise será mantida, diz HM

Pacientes ouvidos pelo LIBERAL afirmaram ter a informação de que o contrato com a clínica responsável pela hemodiálise foi rescindido

Motivo de preocupação entre pacientes, o serviço de hemodiálise será mantido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, de acordo com a administração.

Pacientes e membros do Conselho Municipal de Saúde demonstraram preocupação quanto à continuidade do serviço, devido à transição de gestão do hospital, que passou a ser administrado de forma compartilhada pela prefeitura e pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Pacientes ouvidos pelo LIBERAL afirmaram ter a informação de que o contrato com a clínica responsável pela hemodiálise foi rescindido e que há garantia de manutenção do serviço apenas até o meio de março.

“A direção do hospital não nos deu nenhuma garantia de que conseguiremos vaga em outro lugar, até porque outros lugares também estão lotados na região e não há vagas”, afirmou Adriano Martins, 31, que faz hemodiálise no HM há seis anos. Ao todo, cerca de 70 pessoas dependem do serviço.

Procurado pela reportagem, o hospital informou nesta terça, em nota, que nenhum paciente deixará de ser atendido em relação à hemodiálise ou qualquer outro procedimento. Segundo a administração, a empresa atual que presta o serviço pode ser mantida ou contratada de forma imediata, sem descontinuidade do serviço.

“Importante destacar que todos serviços seguem sendo oferecidos normalmente à população, inclusive com o incremento na assistência, objetivo primordial do contrato estabelecido entre a prefeitura e a organização social.

Fundamental esclarecer que nenhum serviço médico-hospitalar será descontinuado, prejudicado ou excluído”, comunicou.