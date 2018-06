Mortes violentas mais que dobram em Americana

O Atlas da Violência 2018, elaborado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), revela um aumento na taxa de mortes violentas em Americana. O número, que foi de 4,8 casos por grupo de 100 mil habitantes em 2015 (ano da pesquisa divulgada ano passado) saltou para 10,8 em 2016. A cidade, que era a terceira mais pacata do País no último estudo, caiu para a 29ª posição nesse ranking.

O estudo traz a relação dos municípios mais e menos violentos do Brasil. Foram analisados 309. A pesquisa considera a soma de agressões, intervenções legais e mortes violentas com causa indeterminada, tomando como referência o município de residência da vítima. Foto: Arquivo / O Liberal

Os dados analisados são de 2016, último ano disponível no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Na nova publicação, Brusque, em Santa Catarina, foi a cidade brasileira com menor incidência desses casos.

Segundo as estatísticas da SSP (Secretaria estadual de Segurança Pública), Americana registrou em 2015 oito homicídios e nenhum latrocínio. No ano seguinte, foram 11 assassinatos e dois roubos seguidos de morte.

Um dos casos de maior repercussão foi o latrocínio de Igor Coli, morto a facadas na área verde do Jardim São Luiz. O autor do crime, Gustavo Aguiar Neves, marcou um encontro com ele pela internet com o objetivo de roubá-lo e o matou com mais de 50 facadas. O réu foi condenado a 22 anos de prisão.

O subcomandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, major Rogério Takiuchi, entende que o resultado do Atlas demonstra a dificuldade de se prevenir alguns tipos de crimes.

“Não existe uma só explicação. Porque houve dois latrocínios em 2016 e nenhum em 2015? Por que o bandido cometeu outro crime durante um roubo? Tem situações que não se previne. O homicídio passional, por exemplo, você não evita. O latrocínio pode ser evitado com a apreensão de armas. E nós apreendemos muitas na rua. Mesmo assim, no final, um bandido que não acreditou na punição, acabou matando”, afirmou.