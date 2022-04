Mortes por Covid despencam e se concentram em idosos com mais de 70

Após um aumento no início do ano, as mortes por Covid-19 apresentaram nova queda em Americana no mês passado, quando foram registrados 11 óbitos em decorrência da doença. Em fevereiro, haviam sido 40 casos; em janeiro, 48. O total de óbitos é maior, no entanto, do que o registrado em outubro, novembro e dezembro do ano passado, que juntos somaram 14 mortes.

Do total registrado em março, conforme levantamento realizado pelo LIBERAL, cinco casos foram de idosos com mais de 80 anos e outros cinco entre pessoas de 70 a 79 anos. Um dos casos, no entanto, vitimou um paciente com menos de 50 anos.

Desde março de 2020, quando foi registrado o primeiro óbito, a Covid-19 matou 957 pessoas em Americana. Nesses dois anos de pandemia, morreram 388 mulheres e 569 homens.

O número de mortes também ficou mais concentrado entre os idosos, vitimando 220 pessoas com mais de 80 anos, 195 de 70 a 79 anos, e 206 com idades entre 60 e 69 anos.

Conforme a faixa etária diminui, o total de óbitos também regride no município. Foram 196 casos fatais entre pacientes com 50 a 59 anos, 103 para a população com idades entre 40 e 49 anos e 33 mortes registradas em pessoas de 30 a 39 anos. Entre jovens com menos de 29 anos e mais de 20 anos, foram apenas duas mortes, mesmo número registrado entre crianças e adolescentes.

Levantamento realizado pelo LIBERAL também aponta que mais de 70% das mortes foram registradas na rede pública de saúde de Americana. Do total de óbitos pela Covid-19 no município, 680 ocorreram no sistema público e 273 em hospitais privados.