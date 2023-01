Mortes por Covid-19 em Americana despencam 76% em 2022

A queda verificada no município foi mais significativa entre pessoas com 59 anos ou menos

O número de mortes por Covid-19 em Americana caiu 76% em 2022, na comparação com 2021, saindo de 636 para 150. Neste período, a queda foi mais significativa entre os não idosos. A quantidade de pessoas com 59 anos ou menos que perderam a vida para a doença despencou de 256 para 17, redução de 93%.

Médico infectologista da rede municipal de saúde de Americana, Arnaldo Gouveia Junior afirma que o resultado é reflexo da vacinação aliada a outros fatores. “A vacinação é um componente importante, contudo, ela não age sozinha. Países da África, por exemplo, que estão muito atrasados com a imunização, diminuíram a mortalidade”.

De acordo com o especialista, a cepa predominante, atualmente, a Ômicron, tem duas características. Os subtipos dela – BA.4 e BA.5 – têm capacidade de transmissão maior, mas diferentemente das variantes iniciais – Alfa e Gama – têm uma afinidade muito grande pelas células do nariz e da garganta e pouca afinidade pelas células do pulmão, o que reduz as chances da doença se agravar.

Porém, enfatiza o médico, idosos e pessoas com doenças que comprometem a imunidade, podem desenvolver quadros graves. “Hoje, casos que necessitam de internação são de idosos com outras doenças como diabetes e reumáticas”, afirma.

O infectologista pontua que a vacina é bastante eficaz, no entanto, em pessoas com 70 anos ou mais, a imunidade diminui muito rapidamente. Por isso, a necessidade de reforço periódico. “A medida que esse vírus muda, que surgem as mutações, ele cria uma capacidade maior de escapar da vacina”, explica Arnaldo.

Das 150 mortes registradas no ano passado, 133 foram de pessoas com 60 anos ou mais e 17 de moradores com 59 anos ou menos. Quanto ao sexo das vítimas, 91 eram homens e 59, mulheres. A média de idade dos que morreram era 75 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

CENÁRIO. Segundo o infectologista da rede municipal de saúde de Americana, os casos positivos da doença têm aumentado bastante, porém, não refletem na ocupação de leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). Nesta terça, três dos 18 leitos com respiradores estavam ocupados e três dos 25 sem o aparelho eram usados por pacientes com Covid.

“Quem está no grupo de risco como é o caso de idosos com mais de 80 anos, pessoas com doenças cardíacas, enfisema pulmonar, transplantados e que está fazendo quimioterapia, deve usar máscara e de preferência a N95, que é a mais grossa”, conclui.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Americana confirmou 46.804 casos positivos da doença e 1.007 óbitos.