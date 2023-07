Número de mortes no trânsito caem pelo segundo ano seguido em Americana

Na região também houve queda entre os primeiros semestres do ano passado e de 2023 em Santa Bárbara d’Oeste

Simulações de acidentes, como o realizado em maio deste ano, é uma das formas de alertar a população para as gravidades da desatenção ao volante - Foto: Marlon Oliveira - Prefeitur de Americana

O número de vítimas que morreram em acidentes de trânsito no 1º semestre em ruas e rodovias de Americana teve queda pelo segundo ano seguido, de acordo com os dados do Infosiga divulgados nesta quarta-feira. Os óbitos já haviam caído de 19 para 14 entre 2021 e 2022. Entre o ano passado e 2023, a redução foi de 14 para 9.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na região também houve queda entre os primeiros semestres do ano passado e de 2023 em Santa Bárbara d’Oeste (15 para 9). Uma das mortes no município aconteceu no km 133 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando um motociclista bateu em uma placa de sinalização, em fevereiro deste ano.

Por outro lado, Sumaré viu as estatísticas dispararem. Janeiro, fevereiro e março deste ano registraram 17 das 20 mortes do semestre. Entre os acidentes, pelo menos três ocorreram na Rodovia Anhanguera (SP-330), além de mais uma morte no trecho da via em Nova Odessa.

O tenente Adilson Godoy De Carli, comandante da base do policiamento rodoviário de Americana, entende que o principal problema são os acidentes envolvendo motocicletas e atropelamento de pedestres.

Show more

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

RESPOSTA. “Cabe observar que o policiamento rodoviário de Americana, responsável pela segurança viária dessa região, tem realizado ações educativas, fiscalização de trânsito e projetos com os orgãos parceiros, como as prefeituras e as concessionárias de rodovias, que proporcionaram uma diminuição nas mortes ocorridas decorrentes de sinistros de trânsito”, explica.

A concessionária AutoBAn, que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagens), responsável pela Luiz de Queiroz, disse nesta quarta-feira que executa constantemente serviços de conservação na via, que incluem readequação do pavimento, reparos e limpeza.

O departamento reforça que a rodovia atende às necessidades de tráfego com sinalização de solo, bem como placas que indicam a velocidade.