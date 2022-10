Mortes em série de gatos geram revolta entre os moradores do Jardim Ipiranga

Moradores do bairro e ONG vem cuidando dos animais, e agora procuram responsáveis pelas mortes - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

As mortes de seis gatos comunitários no período de 15 dias causaram revolta entre moradores do Jardim Ipiranga, em Americana. O caso mais recente ocorreu na tarde desta terça-feira, dentro de uma escola do bairro. A suspeita é de envenenamento. O corpo do animal deverá ser recolhido e analisado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

A protetora Silvana Corrégio diz que o momento é de muita tristeza, pois mora no bairro há 22 anos e junto com a ONG Anjos Peludos já conseguiu castrar quase todos os animais que vivem naquela região.

“Estamos inconformados com essa crueldade. São gatos que são tratados por todos por aqui, pois os funcionários de uma escola e ginásio sempre cuidam deles. Eu mesma, levo ração e troco a água duas vezes por dia. Quem está fazendo isso também está colocando em risco os cães que passeiam com os donos e crianças que podem pegar esse material que está sendo jogado por dentro do muro, pois os gatos não saem para rua”, afirma a ativista.

Silvana diz ainda que os moradores estão espalhando cartazes no bairro avisando sobre os riscos, além de procurarem imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os responsáveis.

BUSCAS. A tesoureira da ONG, Cristiane Marques, destaca que junto com as voluntárias não está medindo esforços para encontrar os autores. “Com certeza, assim que forem identificados, iremos fazer valer a lei de maus-tratos que prevê cadeia para os responsáveis. Não é justo realizar todo um trabalhado sobre cuidado com os animais, se por outro lado, as pessoas estão agindo com crueldade.”

TRABALHO. Segundo ela o último mais arredio foi capturado dias atrás e deverá ser castrado nesta semana.

“Estamos realizando esse trabalho de controle populacional e ajuda nos cuidados há dois anos. Não podemos permitir que casos de envenenamento ainda continuem ocorrendo em Americana ou qualquer outro lugar”, completa. Um boletim de ocorrência sobre os casos será registrado.