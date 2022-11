Morte do monsenhor Constantino: Basílica celebra missas de corpo presente

O padre Constantino durante celebração - Foto: Arquivo Pessoal

A Basílica de Santo Antônio de Pádua, de Americana, realiza, nesta sexta-feira (4), duas missas de corpo presente do monsenhor Constantino Gardinali. O pároco emérito faleceu nesta quinta-feira (3), aos 91 anos. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

O velório do monsenhor Constantino começou às 8h desta sexta-feira. A primeira missa estava agendada para as 9h, celebrada pelo padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica.

Às 12h, haverá outra, celebrada pelo bispo de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau. O cortejo para o sepultamento sairá da basílica às 14 horas até o Cemitério da Saudade, em Americana.

Constantino estava internado há cinco dias no Hospital Unimed, em decorrência de pneumonia e infecção estomacal. O padre teve 50 anos de atividades somente em Americana.

Sandra Gardinali, sobrinha do religioso, disse ao LIBERAL que mesmo com idade avançada ele gostava de participar como concelebrante em missas na cidade. “Estava prevista a alta dele nesta quinta-feira, mas durante a madrugada apresentou uma piora e infelizmente não resistiu durante a tarde”, comentou.

Segundo ela, Constantino também tinha diabetes e problemas no coração, mas mantinha os tratamentos com frequência. “Meu tio não aguentava ficar parado e mesmo diante da idade se mantinha ativo”, acrescenta.

José Eduardo Angelini Milani, amigo do padre, recorda que uma das grandes características era saber ouvir.

“Constantino sempre foi muito calmo, muitas vezes ele mais ouvia do que falava. A maioria dos americanenses em algum momento já teve alguma passagem com ele, seja casamento, batismo entre outros. Sempre foi muito querido pela comunidade”, relata.

Padre Constantino ajudou a concluir a construção da Basílica – Foto: Arquivo / Liberal

A Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua manifestou pesar pela morte do monsenhor, por meio das redes sociais. O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) postou nas redes sociais que recebeu com tristeza a notícia do falecimento.

“Dono de um belíssimo legado de mais de 60 anos de sacerdócio, Constantino será sempre lembrado pelo cuidado com o próximo, sempre pronto a auxiliar os fiéis.”

Vida religiosa

Constantino, ainda como padre, atuou no santuário, que era a antiga matriz de Santo Antônio, de 1972 a 2008. Anteriormente, atuava na Paróquia de Sant’Ana, em Sumaré, desde 1963.

O padre nasceu em Avanhandava, interior de São Paulo, em 15 de setembro de 1931 e ingressou no Seminário Menor Diocesano de Campinas em 1945, onde fez seus estudos preparatórios.

Entre 1953 e 1958 estudou filosofia e teologia no Seminário Maior Arquidiocesano de Olinda, em Pernambuco. Por fim completou o curso de teologia no Seminário de Campinas.

A primeira missa celebrada por padre Constantino aconteceu na Igreja Provisória de Nossa Senhora da Boa Morte, em Limeira. Também passou por igrejas em Amparo e Souzas.