Morrem idosos que sofreram acidente na Avenida Brasil

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Padre Epifânio Estevam – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Os dois idosos que sofreram um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (9), em Americana, não resistiram aos ferimentos e morreram no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Casal foi identificado como Ivone Olivato Muchelin, de 80 anos, e Alaércio Muchelin, de 81 anos – Foto: Reprodução

Eles foram identificados como o casal Ivone Olivato Muchelin, de 80 anos, e Alaércio Muchelin, de 81 anos. As informações são da Gama (Guarda Municipal de Americana).

O carro em que eles estavam, um Chevrolet Onix, bateu contra uma árvore no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Padre Epifânio Estevam, próximo à Prefeitura de Americana, na manhã desta sexta-feira (9). O acidente aconteceu por volta das 8h30.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), Alaércio dirigia pela Rua Padre Epifânio Estevam, no sentido Avenida Brasil, quando teve um mal súbito, perdeu a direção do veículo e bateu contra a árvore. A esposa, de 80 anos, estava no banco do passageiro e também se feriu.

O casal foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Apesar dos cuidados médicos, eles não resistiram.

