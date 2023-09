Morre segundo morador de Americana baleado na Grande São Paulo

O empresário do ramo têxtil Cristiano Luchesi Grassi, de 50 anos, foi atingido com um tiro na cabeça

Cristiano Luchesi Grass foi atingido na cabeça, e não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 50 anos, o empresário de Americana, Cristiano Luchesi Grassi, baleado na noite da última quarta-feira (13), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Grassi foi encontrado dentro de uma caminhonete S10 em um posto de combustíveis. No veículo, estava ainda Luiz Henrique Trevisan, de 34 anos, também morador de Americana, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com boletim de ocorrência registrado no 50º DP (Distrito Policial) do Itaim Paulista, na capital, por volta das 23 horas de quarta-feira, frentistas teriam flagrado o momento em que as vítimas, já baleadas, entraram em um posto na Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, limite com Itaquaquecetuba.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, dentro do carro das vítimas foi encontrado dois celulares que indicavam que os moradores de Americana estariam na cidade para um encontro marcado por meio de um aplicativo de relacionamento. A polícia encontrou mensagens trocadas com uma mulher chamada “Júlia”, mas que estavam apagadas.

Trevisan foi baleado no tórax e pescoço. Chegou a ser socorrido no Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. O pai dele esteve na delegacia às 14 horas da última quinta-feira para comunicar o falecimento do filho.

Já Grassi foi baleado na cabeça. O empresário deu entrada no mesmo hospital por volta das 23h20, mas cerca de 20 minutos depois seus familiares, acompanhados de uma equipe de saúde que estava com uma ambulância UTI, o retiraram do hospital.

Nas redes sociais do empresário, amigos e familiares lamentaram a morte de Grassi. Na manhã deste sábado, a indústria têxtil Air Slaid, em Americana, onde o empresário trabalhava, emitiu uma nota informando que ainda não há uma data definida para o velório.

“Aos clientes, amigos e família do Cristiano, informamos com grande pesar que ainda não temos uma data definida para o velório, pois as condições da partida dele não nos permite que isso seja feito nesse momento. Assim que tudo estiver solucionado, comunicaremos data e local para nos reunirmos em nome da vida dele. Agradecemos a preocupação e as orações”.

Investigação

A Polícia Civil apreendeu dois celulares pertencentes às vítimas, que estavam dentro da caminhonete. Os aparelhos serão analisados por peritos criminais.

A motivação e a identificação dos envolvidos no crime serão apuradas durante o inquérito. Até o momento, ninguém foi preso.