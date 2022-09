Morre proprietário da Churrascaria Gaúcha no Centro de Americana

Adair Vitor Gohl e a esposa eram conhecidos por distribuírem refeições aos moradores de rua ao fim do expediente

Morreu nesta quinta-feira (22), aos 66 anos, Adair Vitor Gohl. Ele é proprietário da Churrascaria Gaúcha, no Centro de Americana. O empresário e a esposa são conhecidos na cidade por distribuírem refeições aos moradores de rua ao fim do expediente.

A churrascaria funciona há mais de 30 anos na Avenida Dr. Antônio Lobo. Adair estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, por conta de uma pneumonia e morreu nesta quinta-feira (22).

Adair junto do filho Gustavo – Foto: Arquivo Pessoal

O velório ocorreu nesta sexta-feira (23), no Cemitério da Saudade em Americana. De lá, o corpo seria levado ao Crematório Monumental em Limeira.

O empresário deixa a esposa Paulina Lurdes Bonacina Gohl e os filhos Pamela e Gustavo. “Adair Vitor Gohl era um ser humano de coração sem igual, não tendo inimizades com ninguém, é recebido no céu neste dia, sempre sempre zeloso e comprometido com seu trabalho, além de pai e marido dedicado”, escreveu a filha Pamela Ariela Gohl em comunicado de luto.