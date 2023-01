Morre Odair Berranteiro, da Festa do Peão de Americana, aos 48 anos

Ele sempre amou estar entre os artistas, diz entidade – Foto: Reprodução / Facebook

Conhecido pelas participações na Festa do Peão de Americana, Odair José Felício, o popular Odair Berranteiro, morreu na madrugada deste domingo (15), aos 48 anos.

A notícia foi lamentada pelo CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), organizador do evento, por meio de nota nas redes sociais. A entidade não divulgou a causa da morte.

Acompanhado de seu berrante, Odair, que tinha síndrome de Down, sempre amou estar presente nos desfiles dos cavaleiros, na arena da festa e nos palcos junto dos artistas, segundo o clube.

“Ele ganhou autonomia e independência desde que começou a participar dos nossos eventos. Antes era quieto, quase não falava e nem andava. O clube foi uma família para ele. Sempre teve nosso apoio, dos parentes e também dos funcionários da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana,” disse o presidente do CCA, Beto Lahr.

Para o vice-presidente da festa, José Luiz Meneghel, o Pé Meneghel, Odair era o “mascote” oficial do evento. “Toda comunidade o conhecia. A proximidade era tão grande que, até os artistas o cumprimentavam quando iam ao evento”, afirmou.

De acordo com a Funerária Araújo, o velório teve início às 9h30, no Velório Araújo-Orsola, em Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Parque Gramado, em Americana. Odair faleceu às 2h30. Ele morava no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara.