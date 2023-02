Morre o radialista Celso Marques Miante, aos 80 anos, em Americana

Ele foi comentarista de jogos do Rio Branco, diretor da Rádio Santa Bárbara FM e empresário

Sepultamento de Celso estava agendado para 17h deste domingo - Foto: Reprodução / Facebook

O radialista Celso Marques Miante morreu neste domingo (5), em Americana, aos 80 anos. Segundo o amigo e narrador esportivo Jota Júnior, ele não estava bem de saúde e tinha a doença de Parkinson.

Radialista esportivo em Americana nas décadas de 1980 e 1990, Celso foi comentarista nos tempos áureos do Rio Branco Esporte Clube. Também foi diretor da Rádio Santa Bárbara FM e empresário na área de limpeza. Em novembro do ano passado, Celso perdeu o tio, Geraldo Miante, radialista como ele.

No Facebook, Jota Júnior lamentou: “Celso Marques Miante foi um amigo querido e nos deixa neste final de semana. Família tradicional de Americana. Fizemos boas empreitadas no rádio americanense e sempre com muito respeito e parceria. Desejos de força à família nessa hora e compreensão aos desígnios de Deus”.

“Foi muito atuante no rádio americanense na área esportiva. Trabalhou em vários prefixos da cidade. Havia completado 80 anos e seus filhos promoveram uma festa de comemoração. Deixa filhos, netos e bisnetos”, disse à reportagem.

O sepultamento de Celso estava agendado para 17h deste domingo, no Cemitério da Saudade, após velório no Velório da Saudade, em Americana.