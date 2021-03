Morre o comerciante Fabinho do Espetinho por complicações da Covid-19

Comerciante deixa duas filhas de 12 e 17 anos e a esposa Márcia Corassa Mantovani de 42 anos - Foto: Reprodução

Morreu na tarde deste domingo (28), aos 43 anos por complicações da Covid-19, o comerciante Fábio Mantovani. Mais conhecido como Fabinho do Espetinho, por conta do seu comércio na região do São Vito, ele estava internado desde domingo (21) passado no Hospital Unimed em Americana.

O comerciante deixa duas filhas de 12 e 17 anos e a esposa Márcia Corassa Mantovani de 42 anos.

Em conversa com o LIBERAL, a esposa de Fabinho contou que o comerciante sempre foi muito guerreiro. Ele morreu por volta de 13h20 após não resistir às complicações do novo coronavírus. A mulher relatou que ele tinha bronquite.

“Ele sempre foi um cara guerreiro, amoroso com a família e todos ao redor dele, sempre preocupado com o próximo”, contou Márcia ao LIBERAL.

Os pais de Fabinho também estão internados para se recuperarem da Covid-9. O pai, de 77 anos, foi internado na quinta-feira (25) e a mãe, de 72, foi internada no sábado (20).

As filhas e a esposa também foram vítimas da Covid-19, porém com sintomas mais leves.