Morre no HM vítima de acidente de moto na Avenida Nicolau João Abdalla

Morreu na noite desta segunda-feira (29), no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, Renata Batista de Lima Ferreira, de 39 anos. Ela foi vítima de um acidente na região do Antônio Zanaga no último dia 17 e estava internada desde então.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com sua motocicleta na Avenida Nicolau João Abdalla, sentido Anhanguera, quando foi atingida pelo motorista de um Ônix que desrespeitou o sinal de “Pare”. Ele estava na Avenida Afonso Arinos e acessou a Nicolau João Abdalla.

Na ocasião, Renata foi levada ao HM em estado grave e, nesta segunda-feira, por volta de 21h, morreu na unidade de saúde. A possível causa da morte foi insuficiência respiratória aguda. Ela também havia sofrido diversas lesões pelo corpo.

O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. Até o momento não há informações sobre sepultamento ou velório.