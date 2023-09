Morre mulher que foi atropelada na Avenida Antônio Pinto Duarte

Vanessa Belisário da Silva, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada de sábado - Foto: Reprodução

Morreu na madrugada deste sábado (2), no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, Vanessa Belisário da Silva, de 41 anos. Ela foi atropelada na última quinta-feira (31) na Avenida Antônio Pinto Duarte e estava internada em estado grave desde então.

Segundo informações do registro policial, às 5h32 deste sábado (2), Vanessa não resistiu aos ferimentos ocasionados pelo atropelamento e morreu no HM. O filho da vítima esteve no 2° DP (Distrito Policial) no mesmo dia e um boletim de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor foi registrado.

Acidente

Vanessa foi atropelada na Antônio Pinto Duarte na quinta-feira (31), por volta de 13h30, por um Nissan Kiks, no momento em que tentava atravessar a avenida, próximo a Rodoviária Francisco Bendilatti. A condutora do veículo seguia sentido bairro-centro e afirmou não ter visto a vítima.

Ela recebeu os primeiros socorros por um médico que passava pelo local e depois foi levada de ambulância até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana, em estado grave.