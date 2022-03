Morre Milton Ortolan, ex-secretário de Educação de Americana

Ex-secretário de Educação de Americana, Milton Ortolan morreu nesta segunda-feira (7), aos 73 anos, por conta de complicações causadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Ele havia dado entrada no Hospital São Francisco, em 29 de dezembro. Dois dias depois, foi levado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ficou até esta segunda, quando sofreu de insuficiência cardíaca. O ex-secretário não tinha tomado vacina contra Covid-19. As informações são do filho André Ortolan.

Milton Ortolan tinha 73 anos – Foto: Arquivo / O Liberal

Além de ter trabalhado na administração municipal, Ortolan atuou como secretário-executivo do Ministério da Agricultura em 2011. Em Americana, comandou a secretaria de Educação entre 2009 e 2010, na gestão de Diego De Nadai.

Nascido e criado em Americana, ele ingressou no setor público em 1972, por meio de concurso, e prestou serviço para quase todos os governos do Estado de São Paulo até 1997. Era formado em Administração.

Milton Ortolan será velado no Velório do Cemitério da Saudade a partir das 8h e o sepultamento está programado para 12h30.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se manifestou através de publicação no Facebook. “Hoje é um dia triste para Americana. Perdemos Milton Ortolan, uma pessoa que trabalhou muito por nossa cidade, um profissional competente, um grande amigo. Realizamos diversos trabalho juntos, uma trajetória de parceria. Fica seu legado dos relevantes serviços prestados à população americanense. Meu mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos. Que ele descanse em paz e que Deus o receba no caminho da luz”, trouxe o texto.