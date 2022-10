Morre Magali Berggren Comelato, diretora da Editora Adonis

Magali também era diretora da Adonópolis, espaço dedicado à literatura, inaugurado em maio deste ano - Foto: Reprodução

Morreu, aos 63 anos, na tarde desta sexta-feira (21), a diretora executiva da Editora Adonis, em Americana, Magali Berggren Comelato. Ela lutava há quatro anos contra um câncer e estava internada em um hospital particular da cidade.

Filha de Marilene e Agostinho (já falecido), Magali era casada com Valéria Mestre e deixa além dela e da mãe, sobrinhos e primos. Entre eles, Marcela Comelato, que trabalhou por 16 anos ao lado dela.

“Só tenho gratidão por ter passado grande parte da minha vida com ela, no trabalho, na família. O que sei, o que sou hoje, devo à ela. Generosa, uma pessoa maravilhosa e cheia de energia para fazer acontecer”, declarou Marcela ao LIBERAL.

Magali também era diretora da Adonópolis, espaço dedicado à literatura, inaugurado em maio deste ano. Também atuou na gráfica da família, a Gráfica Adonis, onde começou a editar livros. De lá para cá, não mediu esforços para revelar o talento de escritores e ilustradores de Americana e região.

E como uma maneira de homenagea-la, está mantido, para este sábado e domingo, o lançamento do livro “O menino Artur – há explicação para tudo” -, na Adonópolis. O velório de Magali será realizado na manhã deste sábado no Cemitério da Saudade, em Americana, com sepultamento às 14 horas no mesmo local.