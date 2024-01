Morre Luiz Bertier, um dos poucos centenários de Americana

Descendente de italiano e morador do São Domingos, ele foi destaque em revista do LIBERAL sobre saúde e longevidade, em 2020

Luiz estampou a capa da Revista L Saúde e Bem-Estar, publicada em outubro de 2020 – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Americana perdeu um morador centenário na madrugada de domingo (31), com a morte de Luiz Bertier, aos 103 anos. Descendente de italianos e morador da região do Jardim São Domingos desde a infância, ele foi destaque na Revista L Saúde e Bem-Estar, publicada pelo Grupo Liberal em outubro de 2020, em que contou histórias e listou segredos para a longevidade.

A única filha de Luiz, Elineia Bertier, professora aposentada de 75 anos, contou ao LIBERAL que o pai estava bem até a última onda de calor, em novembro de 2023, quando precisou ser hospitalizado devido à desidratação.

“Ele ficou no hospital por dois dias, tomando muito soro e fazendo inalação, voltou para casa, mas já estava sem apetite”, lamentou Elineia.

Luiz voltou ao Hospital São Francisco na última quinta-feira (28). “No sábado (30) eu fiquei com ele, mas ele dormiu o tempo todo. Eu conversei muito, falei tudo que saiu do meu coração, mas percebi que a respiração dele já estava mais fraca, a pressão muito baixa, ele não tinha reação. Já estava indo embora, desligando”.

“Eu pedia muito a Deus para que ele não sofresse, tivesse uma morte serena, e foi assim. Estava dormindo e parou de respirar. Quietinho, como sempre foi em vida”, contou a filha ao LIBERAL, nesta terça-feira (2).

Elineia ao lado do pai, Luiz Bertier – Foto: Arquivo Pessoal

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) coletados em 2022, Americana possuía 24 moradores com 100 anos ou mais. Destes, 15 eram mulheres e 9 eram homens. Desde o Censo anterior, em 2010, o número de centenários dobrou no município.

No Brasil, foram contabilizadas 37.814 pessoas nessa faixa etária, sendo 27.244 mulheres e 10.570 homens, em 2022.

Em 2020, aos 100 anos, Luiz demonstrou lucidez e boa saúde em entrevista para a Revista L. Apesar da perda auditiva e do uso de bengala, contou que não abria mão de ir à feira semanalmente, ouvir partidas de futebol e torcer para o Palmeiras.

Na juventude, ele precisou interromper os estudos para ajudar a família, o que posteriormente rendeu lembranças das plantações e criações da chácara. Também trabalhou em indústrias têxteis.

Era leitor assíduo do LIBERAL, frequentador da Praça Comendador Muller aos domingos, vaidoso com a aparência e se orgulhava por ter sido um homem bondoso, que nunca prejudicou ninguém. Para Luiz, o segredo da longevidade era “ter sossego, não fazer extravagâncias e andar bastante”.