Morre José Aparecido Castilho, advogado e ex-vereador de Americana

O advogado José Aparecido Castilho - Foto: Gisela Breno/Divulgação

O advogado José Aparecido Castilho, um dos mais antigos de Americana, faleceu na madrugada desta terça-feira (6) em um hospital do grupo Vera Cruz, em Campinas, aos 81 anos.

Castilho, que foi vereador por quatro mandatos em Americana, havia sido internado para trocar uma válvula do coração, mas sofreu um infarto e acabou tendo complicações pulmonares e renais. As informações são da esposa Cynthia Maria Leme Castilho.

“Castilho foi demais, curtiu muito a vida, foi muito bom, era maravilhoso. Uma pessoa super honesta, por isso eu o admirava tanto”, disse Cynthia.

Ele era sócio no escritório Castilho e Andreetta, na região central de Americana, onde ainda atuava. Também foi sócio de Jessyr Bianco, advogado, ex-vereador e fundador do LIBERAL.

O velório vai ocorrer no auditório da Câmara de Americana, nesta terça-feira, entre 17h e 21h, e continuará nesta quarta (7), das 7h30 às 11h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério da Saudade, às 12h30.

BIOGRAFIA

Castilho nasceu em 11 de janeiro de 1941, em Novo Horizonte, município da região de São José do Rio Preto, a 285 quilômetros de Americana. Era filho de Laudalina Alves Fernandes e Lázaro Fernandes Castilho. Do casamento com Cynthia, nasceram três filhas.

Ele trabalhou como auxiliar de almoxarife nas Indústrias Nardini e na Comercial Chevrolet, em Americana. A vocação para o direito teria surgido quando trabalhar em um cartório da cidade, onde era responsável por processos e audiências.

Castilho, em pé, durante inauguração do sindicato dos trabalhadores de tecelagens, em Americana, em foto de dezembro de 1973 – Foto: Acervo/Câmara de Americana

Em 1964, após ser aprovado em concurso público, atuou como auxiliar judiciário da Justiça do Trabalho em Piracicaba e Americana. Em 1965, passou a estudar direito na Faculdade de Uberaba, em Minas. Antes de se formar, passou pela Faculdade de Bauru e se graduou pela PUC-Campinas.

Após deixar a Justiça do Trabalho, em 1970, foi convidado a atuar no escritório de Jessyr Bianco. Foi nesta época, segundo Castilho, que ele aprendeu a “arte de advogar e desenvolveu o amor à profissão”. Também foi sócio do advogado Luiz Zerbetto.

As informações constam em projeto de decreto legislativo do ex-prefeito e ex-vereador Diego De Nadai, que concedeu, em 2006, o título de Cidadão Americanense ao advogado.

POLÍTICA

A vida universitária o levou ao interesse pela política e à filiação ao MDB, que perdurou até 2005. Nos final dos anos 60, passou a fazer parte da Câmara de Americana. Foi eleito vereador para quatro legislaturas consecutivas, de 1969 a 1988, sendo presidente em duas ocasiões.

Propaganda eleitoral de Castilho nas páginas do LIBERAL, quando se candidatou a deputado – Foto: Reprodução

Em seguida, se tornou presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Americana. Ainda nos anos 70, buscou uma vaga como candidato a deputado estadual.

RELAÇÃO COM JESSYR

Dr. Castilho, como era conhecido, foi sócio de Jessyr Bianco durante 14 anos em um escritório na Rua Rio Branco e, depois, na Rua Princesa Isabel, região central. Em maio, o advogado deu sua última entrevista ao LIBERAL, em uma reportagem especial sobre os 70 anos do jornal fundado pelo sócio.

“Não existiu uma pessoa que defendeu mais Americana. Jessyr

colocava o município acima de tudo, os prefeitos tomavam posse e no dia seguinte já eram cobrados nos editoriais. Ele levou Americana por um caminho, a cidade deve muito ao Jessyr”, comentou Castilho.

O Grupo Liberal lamenta o falecimento de Castilho e se solidariza com amigos e familiares.

PESAR

O prefeito Chico Sardelli (PV) publicou uma nota nas redes sociais sobre a morte do advogado.

“Recebi com pesar a notícia da morte do meu amigo José Aparecido Castilho, figura histórica na política da nossa cidade. Uma pessoa do bem, que me ensinou muito sobre política, e que deixa um legado de grandes feitos por Americana. Que Deus possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de luto”, escreveu.

Em nota, a subseção da OAB em Americana lamentou a morte de Castilho e decretou luto de três dias.

“Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil desde 1970, o Dr. Castilho, como era conhecido, foi brilhante advogado, vereador, presidente da Câmara Municipal, e deixará saudades pela humildade e sabedoria que emprestou à advocacia americanense, hoje de luto por sua passagem. Aos familiares, amigos e colegas de trabalho, os nossos mais sinceros sentimentos e votos de conforto nesse momento de dor”, traz a nota assinada pelo presidente Melford Vaughn Neto.

A Câmara de Americana também lamentou o falecimento. “Os vereadores, ex-vereadores e corpo de funcionários da Câmara Municipal de Americana solidarizam-se e exprimem suas condolências aos familiares e amigos, para que encontrem o conforto e o consolo em Deus. Que a dor da perda se encontre com o orgulho da lembrança de um pai dedicado, um marido exemplar e um cidadão irrepreensível”, diz a nota assinada pelo presidente da câmara Thiago Martins (PV).