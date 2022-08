Morre gestante que teve queimadura em mais de 80% do corpo

A gestante de sete meses, Tássia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos, morreu na manhã deste sábado (20) após passar oito dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ela teve 90% do corpo queimado após um acidente doméstico no último dia 12.

Segundo a Funerária Bom Pastor, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento não há informações sobre o velório da vítima. O bebê faleceu no último dia 13. O marido, que teve 80% do corpo queimado, continua internado no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, e a filha mais nova do casal, de 6 anos, já recebeu alta.

Segundo o que moradores vizinhos que ajudaram a controlar o incêndio relataram ao Corpo de Bombeiros, Tássia estava cozinhando quando pediu água para o marido. Erroneamente ele lhe entregou um recipiente com álcool, o que acabou gerando uma explosão dentro da cozinha.

Nas redes sociais, o Ministério Belém da Assembleia de Deus de Campinas junto com outros familiares, manifestaram pesar pela morte de Tássia, que, assim como o marido, eram naturais de Votuporanga – SP.