Morre Fernando Macedo, que foi diretor regional de ensino e conselheiro do Rio Branco

Morreu nesta quinta-feira (10), aos 90 anos, em Americana, Fernando José Goffi Macedo, ex-diretor regional de ensino e ex-conselheiro do Rio Branco. A morte se deu em decorrência de um AVC, sofrido há cerca de um ano, que o deixou debilitado.

O corpo será velado nesta sexta-feira (11), a partir das 9h, no Cemitério da Saudade, em Americana. O enterro está previsto para as 15h, no mesmo local.

Além de conselheiro do Rio Branco, Fernando Macedo foi diretor regional de ensino e presidente do Rotary Americana – Foto: Divulgação

Nascido em Pindamonhangaba, ele se mudou para Americana em 1946, na adolescência. No município, além de ex-conselheiro do Rio Branco entre as décadas de 1980 e 1990, Fernando foi presidente do Rotary Club Americana por seis décadas, sendo um dos membros fundadores do Rotary Americana-Ação, além de professor.

Lecionando, Fernando teve destaque, sendo diretor da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, no São Domingos, e atuando como supervisor e diretor regional de ensino. Em sua homenagem, há a Rua Professor Fernando José Goffi Machado, no Parque Universitário, em Americana.

Ele deixa dois filhos e quatro netos. Um dos sobrinhos, o ex-vereador Orestes Camargo Neves, lamentou a perda, destacando que o tio era uma das melhores pessoas que conheceu na vida.

“Uma característica dele é que ele era sempre muito educado com todo mundo, era um profissional muito dedicado, muito ligado à família, tanto com os pais, com a esposa, filhos e netos. Era o tio querido dos sobrinhos”, disse.