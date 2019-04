Morre em São Paulo o empresário Pio Sardelli, aos 71 anos

Morreu na tarde desta quinta-feira (25) o empresário Pio Sardelli, de 71 anos, de Americana. A informação foi confirmada ao LIBERAL pelo primo, o ex-deputado estadual Chico Sardelli. Pio era dono da loja Pio Magazine, em Americana.

Ele estava internado desde domingo (21) no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A morte foi em decorrência de uma complicação durante cirurgia para retirada de um tumor no cérebro.

O velório será realizado na manhã desta sexta-feira (26), na Câmara Municipal de Americana, a partir das 6 horas. O corpo será levado da Câmara para o Cemitério da Saudade às 16h, onde será sepultado às 16h30.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Pio nasceu em Roma, na Itália em 7 de julho de 1947. Segundo informações da Câmara de Americana, o italiano veio ao Brasil em 1953, com seis anos de idade, a convite do pai e do irmão de sua mãe, Vicenzo e Nicola Sardelli. De São Paulo, vieram para Americana, onde o pai conseguiu emprego. Em 1968, Pio casou com a também italiana Pia Pulcini. Além da esposa, ele deixa três filhas.