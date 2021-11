Morre em Americana a Irmã Thelma, aos 91 anos

29 out 2021 às 13:51 • Última atualização 29 out 2021 às 15:32

Faleceu nesta quinta-feira (28), aos 91 anos, Thelma Júlia Alexandrina Minchigan Magnussum, em Americana. Conhecida como irmã Thelma, ela era atuante na Comunidade da Família, de Americana, e figura conhecida na cidade.

O desejo de Thelma era ter a foto publicada no LIBERAL

De acordo com a filha Marlene Magnunsson, de 72 anos, a mãe morreu de causas naturais. Ela ainda conta que um desejo de Thelma era ter a foto dela no LIBERAL. Ela faria 92 anos em março e tinha programado de fazer uma foto especial para ser publicada.

Na comunidade, Thelma trabalhava arrecadando recursos para mandar para missionários dentro e fora do País, como também organizava um grupo caseiro de orações para interceder pelas missões. Ela também atuava visitando os enfermos em suas casas.

“Ela era alguém que amava muito as pessoas, que se preocupava com todas as necessidades de todos”, comenta Marlene.

A Comunidade da Família emitiu uma nota de pesar. “Comunicamos com muito pesar o falecimento da querida irmã em Cristo. Nos unimos em oração aos familiares e amigos para que esse momento possa ser compreendido com esperança no amor e conforto de Deus para nossas orações”.

O velório está marcado para acontecer nesta sexta-feira (29), no Velório Municipal de Nova Odessa, das 14h às 16h, localizado na Avenida Doutor Eddy de Freitas Crisciuma, 615, no Centro.

Logo em seguida será o enterro, às 16h, no Cemitério de Nova Odessa, que fica na Rua Anchieta, 40, no Jardim Europa. Thelma deixa uma filha, três netos e quatro bisnetos.