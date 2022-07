Morre em Americana a ex-professora Vanda Emke, aos 82 anos

A ex-professora e dirigente de ensino Vanda Oliveira Alves Emke morreu em Americana, nesta segunda-feira (25), aos 82 anos. Ela sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava no Hospital São Francisco.

Viúva de Jarbas Emke, ela deixa três filhos: o cantor Rodrigo José, além de Rogério e Renato.

Vanda Emke junto dos filhos no aniversário de 80 anos – Foto: Arquivo Pessoal

Vanda começou a lecionar no Colégio Kennedy na gestão da diretora Paiolli, na década de 1960. Foi professora de matemática no próprio Kennedy (Heitor Penteado), além das escolas João XXIII e Risoleta Lopes Aranha.

Figuras públicas de Americana estão entre os alunos que receberam os ensinamentos de Vanda, como os ex-prefeitos Frederico Polo Muller, Erich Hetzl Junior e Ralph Biasi.

O velório será no Cemitério da Saudade, das 12h30 às 15h30, com saída para o sepultamento em seguida no mesmo local.