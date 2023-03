Oftalmologista Edson Barbosa, de Americana, morre aos 67 anos

Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento de câncer

O médico oftalmologista Edson Eduardo Barbosa, de 67 anos, morreu neste domingo (5), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado para tratamento de câncer. O velório ocorreu das 10h às 13h desta segunda-feira, no Cemitério da Saudade, em Americana, e depois o corpo seguiu para o Crematório de Piracicaba.

Edson Eduardo Barbosa estava tratando de um câncer em São Paulo – Foto: Divulgação

Barbosa tinha uma clínica no Centro de Americana, junto com filhos, Eduardo e Ana Filomena, também médicos da mesma especialidade. Era casado há 40 anos com Eliana Buzolin Barbosa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas redes sociais, a filha deixou uma foto de despedida e o aviso sobre o rápido velório do pai.

O presidente da AMA (Associação Médica de Americana), Renato Monteiro lamentou a morte do amigo. “Dr. Edson era um filho de Americana. Sempre teve um trabalho muito correto e era querido por seus pacientes. Foi uma grande perda para Americana”, relatou.