Morre comerciante baleado em casa noturna de Americana

Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, de 37 anos, foi atingido no abdômen e estava internado no HM desde o dia 4

Morreu na manhã desta segunda-feira o comerciante de 37 anos que foi baleado durante uma confusão na saída de uma casa noturna, no Jardim Werner Plaas, em Americana. O caso aconteceu na madrugada do último dia 4. Ninguém foi preso até o momento.

O comerciante Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, que era morador de Santa Bárbara d’Oeste, foi atingido no abdômen e socorrido ao HM (Hospital Municipal) Dr. Wlademar Tebaldi, em Americana. Na manhã desta segunda-feira, no entanto, às 5h35, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com a morte do comerciante, o caso passa a ser tratado como homicídio. As investigações são conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Em depoimento à polícia, a namorada da vítima, de 26 anos, disse que por volta das 4 horas daquela madrugada, houve uma briga dentro da casa noturna Royal Garden, próximo de onde ela estava com o comerciante. Segundo ela, o companheiro tentou separar os agressores e, depois disso, os seguranças do estabelecimento colocaram todos para fora.

Ainda de acordo com a namorada da vítima, tanto ela como o namorado não conheciam as pessoas envolvidas na briga e que a intenção do comerciante foi apenas de apaziguar os ânimos. Ao deixar a casa noturna, no entanto, a mulher disse que um dos envolvidos na discussão, um homem, atirou duas vezes contra o namorado dela.

Minutos depois dos disparos, a Polícia Militar apurou que um homem com as mesmas características foi visto em um posto de combustível na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), e depois fugiu na garupa de um motociclista. Antes de embarcar, porém, ele deixou cair sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que foi apreendida.

O LIBERAL tentou falar com o proprietário da casa noturna, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.