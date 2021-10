Morre aos 74 anos Ennio Ghizini, sócio da extinta Distribuidora Brasil

13 out 2021 às 17:16 • Última atualização 13 out 2021 às 22:29

Ennio trabalhou por mais de 40 anos no mercado de distribuição de publicações impressas; ele foi sepultado no Cemitério da Saudade

Ennio era responsável pela distribuição de revistas e jornais das cidades de Americana e região - Foto: Arquivo - O Liberal - 17/02/2009

O sócio da extinta Distribuidora Brasil Publicações, Ennio Ghizini Junior faleceu aos 74 anos, na segunda-feira (11), no Hospital São Francisco. Ele estava internado há cerca de 15 dias, quando precisou passar por uma cirurgia de correção de aneurisma na aorta. De acordo com familiares, ele faleceu por complicações da cirurgia.

Ennio era casado deixa duas filhas, além de um neto. “Ele vai deixar saudades. Sempre foi batalhador, dedicou a vida ao trabalho e à distribuição de jornais e revistas”, lamentou o irmão, Luís Roberto Ghizini.

Ennio foi sócio por mais de 40 anos da Distribuidora Brasil, na Rua Sergipe, em Americana. A empresa, que estava na família desde de 1944, foi fundada pelo pai dele, Ennio Ghizini. Ela era responsável pela distribuição de revistas e jornais das cidades de Americana e região, como o jornal LIBERAL, para as bancas e jornaleiros. Em 2015, de acordo com o Luís, a empresa foi fechada pelo enfraquecimento do mercado editorial.